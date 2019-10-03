خليلوزيتش يُطيح بوليد أزارو وثلاثي الزمالك

أطاح المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب “وحيد خليلوزيتش” بمهاجم النادي الأهلي المصري “وليد أزارو” خارج قائمة أسود أطلس قبل مواجهتي ليبيا والجابون في العطلة الدولية بشهر أكتوبر الحالي.

ولم يُشارك وليد أزارو في أربع مباريات متتالية مع الأهلي منذ وصول المدرب السويسري “رينيه فايلر” لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، ما ساعد الثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي على تسجيل عدد من الأهداف الهامة.

وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت ليلة أمس الاربعاء، عودة وليد أزارو للمشاركة من على دكة البدلاء في الشوط الثاني، إلا أنه تفنن في إهدار فرصة هدف من إنفراد صريح بالحارس.

وتعرض أزارو لإصابة في الركبة أثناء التدريبات التحضيرية لمباراة الأهلي وكانو سبورت في غينيا الإستوائية الشهر الماضي، أخرجته من تشكيلة الفريق أمام كانو سبورت ذهابًا وإيابًا ثم أمام الزمالك في كأس السوبر المصري وسموحة في افتتاح مباريات الدوري المصري الممتاز.

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في نفس السياق، خرج الثلاثي المغربي في نادي الزمالك “أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب” من حسابات وحيد خليلوزيتش في المباراتين بسبب تراجع مردودهم الفني والبدني في المباريات التي ظهروا بها خلال شهر سبتمبر.

ويفتتح منتخب المغرب مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 بمواجهة غاية في الصعوبة أمام حامل اللقب “الجزائر” المتوج في مصر قبل ثلاثة أشهر على حساب السنغال، وذلك يوم 18 أكتوبر الجاري.

وفي منتصف شهر نوفمبر المقبل تحل موريتانيا ضيفة على المغرب في الجولة الثانية من نفس التصفيات يوم 11 منه، وبعد 8 أيام يسافر منتخب المغرب رفقة وحيد خليلوزيتش إلى بوروندي للعب الجولة الثالثة.