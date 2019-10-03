رغم ثنائيته في الإنتر، برشلونة يُراقب خليفة لويس سواريز!

يقول المثل “يموت الزمار واصابعه تلعب”..وفي كرة القدم يموت سواريز بدنيًا وفنيًا، ولا يزال يسجل الأهداف بكل الطرق.

على الرغم من تسجيل العضاض لهدفي فوز برشلونة على إنتر منذ ساعات قليلة في مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، إلا أن العملاق الكتالوني يُحضر لضم مهاجم جديد يستطيع حمل مسؤولية خط الهجوم لسنوات قادمة.

يُراقب نادي برشلونة وضعية مهاجم إيه سي ميلان “شيشتوف بيونتيك” كبديل للأوروجواياني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 33 يوم 24 يناير المقبل.

ويمتلك الدولي البولندي فعالية كبيرة فيما يخص تسجيل الأهداف بالقدمين والرأس وهذا ما أثبته مع جنوى في نصف موسم ثم مع ميلان في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وسجل شيشتوف بيونتيك ما مجموعه 22 هدفًا مقسمة بين جنوى وإيه سي ميلان في أول مواسمه بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى “السيري آ”.

Advertisements

البديل المحتمل للويس سواريز، انتقل إلى صفوف إيه سي ميلان من جنوي في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة كلفت خزائن إدارة الروسونيري حوالي 36 مليون يورو.

لكن اللاعب يعاني مؤخرًا؛ فلم يجد البولندي الشباك سوى ثلاث مرات فقط في آخر 13 مباراة له في السيري آ لأسباب مختلفة لعل أهمها ضعف الإمدادات من خط الوسط وهذا ما لن يواجهه بطبيعة الحال في برشلونة الذي يمتلك عدد هائل من صناع اللعب وفي مقدمتهم ليونيل ميسي.

ووفقًا لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، يسعى البلوجرانا إلى ضم “بيونتيك” في سوق الانتقالات الشتوية القادمة (يناير 2020) في محاولة لاستباق رحيل سواريز المحتمل في الميركاتو الصيفي المقبل.

جدير بالذكر أن لويس سواريز سجل 25 هدفًا في الموسم الماضي، لكن من الواضح أن هناك نية داخل أروقة ملعب كامب نو لاستبداله بلاعب آخر خلال الأشهر المقبلة.