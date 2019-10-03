تسريبات من الكاف تتحدث عن إقصاء الزمالك من دوري الأبطال

كشفت تسريبات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الخميس، عن إقصاء نادي الزمالك المصري من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واعتباره خاسرًا للقاء إياب دور الـ 32 أمام نادي جينيراسون فوت السنغالي، وبالتالي تحويله إلى منافسات كأس الكونفدرالية.

وسيتوجب على الزمالك – وصيف الدوري المصري الموسم الماضي – الفوز بماراة في المرحلة التأهيلية الثانية من دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية من أجل الحفاظ على تواجده القاري خلال موسم 2020/2019، على أمل الدفاع عن اللقب الذي تُوج به للمرة الأولى في تاريخه قبل أربعة أشهر على حساب نهضة بركان المغربي في نهائي برج العرب.

وأكدت مصادر صحفية، ظهر اليوم الخميس، أن لوائح الكاف في صف فريق جينيراسون فوت، ولهذا السبب لم يتوان رئيس النادي السنغالي عن العودة إلى وطنه بعدما قدم إلى مسؤولي الكاف ما يثبت ذهاب أعضاء الفريق والجهاز الفني إلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة في الموعد المُحدد للمباراة قبل 10 أيام (يوم السبت 28 سبتمبر) ورفضه لتغيير موعد ومكان المباراة ليوم الأحد 29 سبتمبر في ملعب برج العرب بالاسكندرية.

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وأشار التسريب إلى أن خطاب الاتحاد الأفريقي “كاف” الذي جاء فيه تعديل مكان وموعد المباراة من 28 إلى 29 سبتمبر ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب، لن يساعد الزمالك كما يعتقد مسؤولي الزمالك ورئيس النادي “مرتضى منصور”، فكان لا بد من الحصول على موافقة الفريقين المتنافسين، طبقًا لبنود اللائحة الخاصة بتغيير الموعد والملعب، وهو ما لم يتوفر لعدم موافقة جينيراسون على نقل المباراة.

وقال مصدر داخل الكاف “لا يوجد اجتهاد مع نص اللائحة المعمول بها، والنادي السنغالي تعامل باللائحة والنية تتجه الآن في الكاف نحو تحميل مسؤولية خطاب تغيير موعد ومكان المباراة إلى موظف الكاف ومعاقبته على اخلاله بالقواعد، لأنه تصرف بشكل فردي وبطريقة خاطئة، وكان يتوجب على الزمالك الإلتزام بالموعد القديم للمباراة ورفض الخطاب الذي وصله من الكاف لأنه لم يتضمن موافقة إدارة نادي جينيراسون فوت السنغالي لتغيير موعد ومكان المباراة من القاهرة إلى الاسكندرية”.

ويُجهز الكاف لإعلان قرار إقصاء الزمالك واعتباره مهزومًا وتحويله إلى بطولة الكونفدرالية يوم الثامن من أكتوبر الجاري، مع مواصلة دراسة فكرة إعادة المباراة إذا قدم الزمالك مستندات تثبت عدم علمه برفض النادي السنغالي بأمر نقل المباراة.

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