رياضة | زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زياش من دهب.. نجم المغرب الأول يتوج جهوده مع أياكس بهدف عالمي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل حكيم زياش نجم أياكس أمستردام الهولندي هدفا ولا أروع في شباك فالنسيا في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب الميستايا بدوري أبطال أوروبا.

فوز تاريخي لأياكس في ملعب فالنسيا

وساهم زياش في تحقيق فوز كبير لأبناء يوهان كرويف بثلاثة أهداف دون رد على خفافيش فالنسيا على ملعبهم ووسط جماهيرهم في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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هدف رائع لحكيم زياش في شباك الخفافيش

وجاء المغربي هدف زياش في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة من تسديدة صاروخية سكنت شباك فالنسيا وحارسه الهولندي ياسبر سيلسين أذهلت الجميع.