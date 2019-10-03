رياضة | الزمالك يبحث عن رقم غائب منذ 6 سنوات أمام المقاصة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث عن رقم غائب منذ 6 سنوات أمام المقاصة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" مع الزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، الموافق 3 أكتوبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020، وستقام المباراة على أرضية ملعب "السلام".

وافتت الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما تغلب فريق مصر المقاصة على فريق أسوان بنتيجة 3-2، ويمتلك كل فريق 3 نقاط، ويسعي كلاهما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ملاحقة الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة المحلية.

الزمالك يبحث عن رقم غائب منذ 6 سنوات

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب فريق مصر المقاصة في مباراة اليوم الخميس، لحصد 3 نقاط جديدة تقوده لصدارة الدوري والمنافسة مبكرًا على لقب البطولة المحلية.

كما أنه في حالة فوز الزمالك علي المقاصة في مباراة اليوم، ستكون هذه المرة الأولي الذي يحقق فيها الفارس الأبيض الانتصار في أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز منذ 6 سنوات حيث ترجع آخر مرة حقق فيها الفريق الفوز في أول مباراتين بالبطولة المحلية لموسم 2012 - 2013 عندما تغلب على الاتحاد السكندري 2 - 0 في الجولة الأولي، وفاز على اتحاد الشرطة 3 - 2 في الجولة الثانية.

ولم يستطيع الزمالك منذ موسم 2012 - 2013 تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري الممتاز وجاءت نتائجه في أول مباراتين بالمواسم التالية علي النحو التالي:

2013 - 2014: فاز علي المصري 2-0، وخسر من الإسماعيلي 1-0

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2014 - 2015: خسر من إنبي 2-1، وفاز علي طلائع الجيش 6 - 1

2015 - 2016: فاز علي وادي دجلة 2-0، وتعادل سلبيًا مع أسوان

2016 -2017: فاز علي النصر للتعدين 2-0، وتعادل سلبيًا مع سموحة

2017 - 2018: تعادل 1-1 مع الإنتاج الحربي، وفاز 3-0 علي الداخلية

2018-2019: تعادل مع بتروجيت سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري 5-1.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 13 مواجهة رسمية سابقة (12 بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات، وفاز الفريق الفيومي ايضًا في 6 مباريات، منها فوزًا اعتباريًا بهدفين دون رد نتيجة انسحاب الزمالك في لقاء الدور الثاني موسم 2016-2017، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.