رياضة | ريال مدريد يضحي بحارسه

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ينوي نادي ريال مدريد الإسباني في التنازل عن خدمات تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحيفة أن قرار الميرنجي جاء بعد استياء زين الدين زيدان المدير الفني من مستوى حارسه، ورغبته في التعاقد مع دوناروما حارس إي أس ميلان الإيطالي، ببداية الموسم الجديد.

ويعد دوناروما من العناصر الأساسية داخل ميلان الإيطالي، وخو ما قد يعطل إنتقاله إلى صفوف الملكي، لصعوبة تعويضه خاصة في الفترة التي يعيشها ميلان حاليا من ذبذبة مستواه والنتائج مؤخرا.