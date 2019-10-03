رياضة | أيمن المزين يقدم هدية تذكارية لمدرب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن المزين يقدم هدية تذكارية لمدرب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين عن طريق ابراهيم حسن في الدقيقة قذح الأول، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني.
تقام اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز ، مباراة قوية تجمع بين طنطا وبيراميدز ، حيث سيقام اللقاء بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الثالثة عصرا.
- تشكيل بيراميدز
في حراسة المرمي : مهدي سليمان
خط الدفاع : عبدالله بكري، عمر جابر، طارق طه، عمر يونس
خط الوسط : عبدالله السعيد، محمد فاروق، نبيل دونجا، ابراهيم حسن، ويلفرد كانون
- تشكيل طنطا
حراسة المرمي: إسلام طارق
الدفاع : ايهاب سمير، و محمود مسعود، وسليمان عبد ربه، و محمد الشاذلي
خط الوسط : أحمد الألفي، و تاديو لوانجا، ومصطفي أمين وليد عادل
الهجوم : هشام شعبان، وعبد الرحمن الدح
ويجلس علي دكة البدلاء كلا من محمد العشري، وحسام غالي، وأحمد قطاوي، وأحمد فهمي، ومحمد فتحي، وأحمد الشناوي، واسلام فؤاد.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق سامي حكم ساحة، ويعاونه كل من محمد احمد و مصطفي حسين، ونادر قمرالدولة، ومحمد احمد.