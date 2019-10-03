رياضة | أيمن المزين يقدم هدية تذكارية لمدرب بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن المزين يقدم هدية تذكارية لمدرب بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أيمن المزين المدير الفني لطنطا علي تقديم هدية تذكارية عبارة عن درع للفرنسي سباستيان ديسابر، قبل انطلاق المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب نادي طنطا بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين عن طريق ابراهيم حسن في الدقيقة قذح الأول، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني.

تقام اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز ، مباراة قوية تجمع بين طنطا وبيراميدز ، حيث سيقام اللقاء بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام الثالثة عصرا.

- تشكيل بيراميدز

في حراسة المرمي : مهدي سليمان



خط الدفاع : عبدالله بكري، عمر جابر، طارق طه، عمر يونس

خط الوسط : عبدالله السعيد، محمد فاروق، نبيل دونجا، ابراهيم حسن، ويلفرد كانون

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خط الهجوم : جون انطوي. - تشكيل طنطا حراسة المرمي: إسلام طارق



الدفاع : ايهاب سمير، و محمود مسعود، وسليمان عبد ربه، و محمد الشاذلي



خط الوسط : أحمد الألفي، و تاديو لوانجا، ومصطفي أمين وليد عادل