شكرا لقرائتكم خبر عن ديشامب يعلن قائمة فرنسا لتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة اللاعبين الذين سيخوضون تصفيات يورو 2020 خلال معسكر شهر أكتوبر الحالي.

ويخوض الديوك خلال المعسكر مباراتين أمام إيسلندا يوم 11 وتركيا يوم 14 أكتوبر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أريولا، لوريس، مانداندا.

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الدفاع: دين، ديبو، هيرنانديز، كيمبيمبي، لينجليه، بافارد، فاران، زوما.

الوسط: كانتي، ماتويدي، ندومبيلي، سيسوكو، توليسو.

الهجوم: بن يدر، كومان، جيرو، جريزمان، إيكوني، ليمار، مبابي.

وشهدت القائمة غياب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد لسبب فني وإيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي للإصابة.