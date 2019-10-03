شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين الشارقة والعين في دوري الخليج العربي والان مع التفاصيل

يحل نادى العين الإماراتي، ضيفا على نظيره الشارقة فى السابعة والربع مساءً، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى الخليج العربي. ويدخل نادى الشارقة اللقاء محتلاً المركز الثانى فى ترتيب جدول الدوري الإماراتي، برصيد 6 نقاط بينما يأتى العين بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف . Advertisements وكان آخر لقاء جمع الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلًا منهما بالموسم الماضى. يذكر أن نادى الشارقة توج باللقب الموسم الماضى بعد صراع مثير طوال البطولة حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخطفه للقب دوري الخليج العربي، بينما العين هو الأكثر تتويجًا برصيد 13 لقبًا، وهو بطل الموسم قبل الماضي .

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