شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. عمر هوساي يعلن اعتزاله اللعب دوليا والان مع التفاصيل

أعلن عمر هوساي نجم منتخب السعودية ونادي النصر اليوم الخميس رسميا اعتزاله لعب كرة القدم دوليا.

تصريحات عمر هوساي بشأن إعتزاله اللعب دوليا

وقال عمر هوساي صاحب ال34 عام عبر حسابه الخاص على "تويتر": "سوف انظر دائماً الى مسيرتي مع المنتخب الاول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

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وتابع هوساي : "في هذا اليوم اكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الاول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

مشاركات عمر هوساي مع منتخب السعودية

وقد شارك عمر هوساي في 31 مباراة مع منتخب السعودية منذ عام 2016 بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف أخر.