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الامارات | استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر لسبب بسيط

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القاهرة-أ.ف.ب. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام البدري الخميس استبعاد نجم الإنجليزي محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقرر هذا الشهر لمواجهة بوتسوانا وديا في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون 2021.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية "اتفقت مع محمد صلاح الحصول على بعض الراحة وعدم الانضمام إلى المعسكر المقبل. لقد تواصلت معه قبل يومين، وعلمت أن صلاح يحتاج للراحة والاستشفاء بناء على تقرير طبيب المنتخب محمد أبو العلا".

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وأوضح المدير الفني للمنتخب أن الطبيب أبلغه بشكوى صلاح من إجهاد في العضلة الضامة، مضيفا "أتمنى أن يعود بعد فترة الراحة بشكل أفضل، وهو معنا بالتأكيد بعد ذلك".

وتابع "تواصلت أيضا مع أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيغيه، وسأتواصل مع أحمد حسن كوكا ومحمد النني" الرباعى المنضم للمعسكر المقبل الذي سينطلق الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة منتخب بوتسوانا وديا" في 14 الحالي.

وتستعد مصر لمواجهة ضيفتها كينيا في 11 نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم توغو وجزر القمر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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