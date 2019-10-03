شكرا لقرائتكم خبر عن «ديانج» و«الشيخ» في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة أسوان، بالأسبوع الثالث من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها الثالثة عصر السبت باستاد أسوان.

وضمت القائمة كلًا من:

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حراسة المرمى: شريف إكرامي ومصطفى شوبير ومحمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني.

الوسط: رمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي «قفشة» وأحمد الشيخ وحسام عاشور وجيرالدو.

الهجوم: صلاح محسن وجونيور أجايي ووليد أزارو.