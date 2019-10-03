الخميس 3 أكتوبر 2019
أفادت شبكة سكاي أن لاعب نادي نابولي ماريو روي Mario Rui سوف يغيب عن مواجهة نادي تورينو بسبب الإصابة.
وتعرض روي إلى الإصابة خلال مواجهة جينك البلجيكي يوم أمس في دوري أبطال أوروبا، حيث خرج من الدقيقة الـ33، ليدخل مكانه اللاعب مالكويت.
وعلى الرغم من ذلك، تم إستدعاء روي لقائمة منتخب البرتغال لمواجهة أوكرانيا ولوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020.
جدير بالذكر أن المباراة إنتهت بالتعادل السلبي بين نابولي وجينك، في اللقاء الذي جرى في بلجيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب ماريو روي عن مباراة نابولي ضد تورينو في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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