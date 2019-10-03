موهبة برشلونة يخرج من قائمة منتخب بلاده

الخميس 3 أكتوبر 2019

خرج موهوب برشلونة الياباني من قائمة المنتخب الياباني الأولمبي، قبل ان تغادر بعثة الفريق إلى البرازيل لإقامة معسكر تدريبي ومواجهة فريق ساوباولو ومنتخب البرازيل الأولمبي، يومي 10 و14 أكتوبر الحالي.



ويهدف المعسكر إلى إعداد منتخب اليابان الأولمبي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث أقام المنتخب معسكرًا تدريبيًا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وشهدت قائمة معسكر البرازيل غياب اسم موهوب فريق برشلونة الإسباني هيروكي آبي، الذي تواجد في معسكر الشهر الماضي، حيث زادت المنافسة بين لاعبي اليابان على حجز أماكنهم بالمنتخب الأولمبي قبل موعد انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

وتواجد في القائمة 4 لاعبين يحترفون في قارة أوروبا، من أصل 22 لاعبًا بالقائمة، وهم يوتا ناكاياما من فريق زفوله الهولندي، كوجي ميوشي من فريق رويال انتويرب البلجيكي، ريوتارو ميشينو من فريق هارتس الأسكتلندي، يوكيناري سوجاوارا من فريق ألكمار الهولندي.

يذكر أن منتخب اليابان حصد الميدالية البرونزية في تاريخ مشاركاته الأولمبية، وكانت في أولمبياد مكسيكو 1968.