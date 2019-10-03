اعتزال ماركيزيو كرة القدم.. ويعلن عن ندمه في تلك الفترة

الخميس 3 أكتوبر 2019
أعلن اللاعب الايطالي كلاوديو ماركيزيو خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر نادي يوفنتوس عن إعتزال كرة القدم نهائيًا وهو في سن الـ33 عاما.
وقال ماركيزيو: "لقد قررت أن أعتزل، لم يكن قرارا سهلا عليّ، لقد حققت حلمي في هذه الحياة، ليس من المهم أن تكون قد وصلت إلى سن الـ40 كي تعتزل، لكن عندما يشعر المرء أنه لا يستطيع إعطاء الحد الأقصى من قوته فعليه أن يتوقف".
وأضاف: "ندمي في مسيرتي هو أني لم أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وكاس أمم أوروبا مع المنتخب الايطالي".
وأكمل: "اللحظة التي أدركت فيها أن حلمي تحقق هي عندما حملت شارة القيادة مع يوفنتوس في الدرجة الثانية موسم 2006-2007".
وعن أجمل هدف سجله قال: "هدفي في مرمى الإنتر، أيضا هدفي في ملعب يوفنتوس الجديد في الجولة الأولى عام 2011".
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