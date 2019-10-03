إداة تحكيمية أردنية لمباراة الإمارات واندونيسيا

الخميس 3 أكتوبر 2019 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن إدارة الصافرة الأردنية خلال مباراة منتخبي الإمارات وإندونيسيا، الخميس المقبل، في إطار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ويضم الطاقم التحكيمي، أدهم المخادمة حكمًا للساحة بمعاونة المساعدين أحمد مؤنس ومحمد بكار والحكم الرابع أحمد يعقوب، ومقيم الحكام لام شي هو من هونج كونج. ويحتل منتخب الإمارات، وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق نقطة عن تايلاند (4 نقاط) من مباراتين.

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