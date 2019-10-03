شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد ببنود عقد حسام البدرى مع اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى رسميا، على عقود تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى مونديال 2022.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع حسام البدرى خلفا للمكسيكى خافيير أحيرى بعد الخروج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر.

وجاء تشكيل جهاز حسام البدرى كالتالى: محمد بركات مديرا للمنتخب، أحمد أيوب مدربا عاما، طارق مصطفى مدربا عاما، وسيد معوض مدرب مساعد، أيمن طاهر مدرب حراس مرمى، أنيس الشعلالى مدرب أحمال.

وينفرد الخليج 365 بنشر أبرز بنود عقد حسام البدرى مع اتحاد الكرة:



- يحصل حسام البدرى على 700 ألف جنيه شهريا، على أن يتحمل قيمة الضرائب من هذا المبلغ بنسبة "22%"، أى سيحصل على 550 ألف جنيه "صافى" بعد خصم الضرائب.

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- يحصل حسام البدرى سنويا على إجازة لمدة شهر مدفوع الأجر من جانب اتحاد الكرة.

- لا يحق لحسام البدرى السفر خارج مصر إلا بمعرفة اتحاد الكرة.

- يمتد العقد حتى مونديال 2022، ويتم إنهاء العقد فى حالة عدم تأهل منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا 2021.

- يلتزم كل طرف بسداد قيمة راتب شهرين للطرف الأخر فى حالة إنهاء العقد من جانبه.