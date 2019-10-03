شكرا لقرائتكم الزمالك يؤمن نفسه بتجهيز أوراق أزمة جينيراسيون فوت السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأ مسئولو القلعة البيضاء فى ترتيب أوراقهم وتجهيز كافة المستندات التى تثبت براءتهم فى أزمة مواجهة بطل السنغال، تحسبًا لصدور قرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقى "الكاف"، يقضى بمعاقبة الفارس الأبيض، أو يصبح القرار فى صالح الفريق السنغالى.
كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.
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