شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة 9 أكتوبر بعد أزمة جينيراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الزمالك، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإخطاره بحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجارى. وكشف مصدر بالنادى الابيض عن وصول خطاب رسمى للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لإخطار مسئولى الزمالك بموعد القرعة وحضورها. يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يتم فيه حسم أزمة مباراة اياب دور الـ32 لدورى ابطال أفريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت. وكان تالا فال مدير إدارة الإعلام فى نادى جينيراسيون فوت السنغالية أكد أن فريقه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات من دورى الأبطال.

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