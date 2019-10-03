شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يفتتح البوابات العملاقة الجديدة لفرع مدنية نصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عصر غد الجمعة بوابات النادى العملاقة بفرع مدينة نصر بعد الانتهاء من اعمال انشائها والتى تبرز شخصية الأهلى، وسوف يتم تعميمها كنموذج اساسى على كافة بوابات النادى سواء فى مقر الجزيرة وفرع الشيخ زايد ومستقبلا فرع التجمع الخامس.

ويعكس تصميم البوابات الجديدة شخصية الأهلى من خلال التركيز على اللون الأحمر، وكذلك النسر الذى يمثل شعار النادى، وهو الأمر الذى تم مراعاته عند عملية التصميم. وتضم البوابات الجديدة مداخل الكترونية حيث يتم دخول الاعضاء من خلال كارنيه العضوية ولن يسمح للأعضاء الموقوفين بالدخول وسوف تمكن البوابات الجديدة من اكتشاف الكارنيهات المزورة.

وتتيح البوابات الجديدة ميزة أخرى تتعلق بالعملية الاحصائية والتسويقية من خلال معرفة عدد الاعضاء المترددين على النادى على مدار العام وهو الامر الذى يمكن الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لمواجهة اى تدفقات فى عدد الأعضاء المترددين على النادى.

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وتعد البوابات الجديدة للنادى الأهلى هى الأحدث فى مصر من نوعها وسوف يتم تعميمها على كافة الفروع خلال الفترة القادمة.

ويأتى افتتاح بوابات النادى بمدينة نصر ضمن االخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التى اعتمدها مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية فى الـ30 من نوفمبر 2017، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية الضخمة بفرع النادى بمدينة نصر، حيث افتتح مجلس الإدارة المنطقة الترفيهية، التى تعد هى الأكبر فى مصر، ومنطقة المطاعم الجديدة «فود كورت» التى تضم 12 منفذا جديدًا؛ لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأيضًا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء سور النادى، وتجديد مبنى أكاديمية الكرة وتطوير المبنى الإدارى لقطاع الناشئين، وتكييف صالة الكاراتيه، وتجديد الحمامات وفيما شهد مقر النادى بالجزيرة العديد من الإنشاءات؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء أسوار النادى، وافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة، وإنشاء صالة تنس الطاولة، وتجديد صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأيضا تجديد غرف خلع ملابس الفرق الرياضية، كذلك تم إنشاء التراس الجديد لتخفيف الضغط على التراس القديم، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وما يتضمنه من إنشاء قاعة اجتماعات تم تصميمها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى غرفتين لخلع الملابس، بجانب عدد من العيادات، وغرف الاستشفاء، التى تضم أحدث أجهزة التأهيل والاستشفاء، بالإضافة إلى «الجيم» الذى تم تزويده بأحدث المعدات الرياضية والبدنية المتميزة. ويشهد فرع النادى بالشيخ زايد أعمالا إنشائية كبيرة خلال الفترة القادمة؛ حيث تم الانتهاء من الحصول على تراخيص المرحلة الثانية التى تتضمن إنشاء البوابات والأسوار الجديدة وصالة للكاراتيه وصالة جمباز ومبنى إداريًا ومجمع ملاعب اسكواش

وحاليا يجرى العمل فى تلك الإنشاءات. وبالنسبة لفرع التجمع الخامس الذى يعد مستقبل النادى، فقد تم الانتهاء من إصدار القرار الوزارى الخاص بإنشاء الفرع، وتم الانتهاء أيضًا من الرسومات الخاصة بالمرحلة الأولى التى تتضمن إنشاء المبنى الاجتماعى ومناطق جلوس الأعضاء والأسوار والبوابات، وملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإدارى لأكاديمية الكرة. ويجرى فى الوقت الحالى استخراج التراخيص للبدء فى عملية الإنشاء.