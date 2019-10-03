شكرا لقرائتكم ميتشو يفاضل بين أوناجم وبوطيب للمشاركة أساسياً ضد المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، مفاضلة بين الثنائى المغربى محمد أوناجم وخالد بوطيب، للظهور أساسيًا خلال مواجهة المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعيش ميتشو حالة من الحيرة فى الاعتماد على أوناجم أم بوطيب للمشاركة أمام المقاصة، فى مركز صانع اللعب، خاصة وأن بوطيب أجاد اللعب فى هذا المركز خلال مشاركته أمام الاتحاد السكندرى فى اولى مباريات الدورى.



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد عواد.

Advertisements

فى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة.

فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب أو محمد أوناجم.

فى الهجوم مصطفى محمد.