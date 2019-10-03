شكرا لقرائتكم الغندور يعلن موعد ظهور "لوجو" قناة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن موعد إعلان الشعار الخاص قناة القلعة البيضاء، والتي سيتم افتتاحها قريبا. قال الغندور عبر حسابه على تويتر: "سيظهر لوجو قناة الزمالك خلال 10 أيام على إحدى قنوات Dmc". ومن المقرر أن تنطلق قناة الزمالك الخاصة خلال شهر أكتوبر الجاري بعد سلسلة من التحضيرات حتى ترى القناة الرسمية للقلعة البيضاء النور قريبا.

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