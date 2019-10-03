عبدالله السعيد ينفرد بصدارة هدافى الدورى.. ويقترب من نادى المئة...

جدة - عمرو شويل انفرد عبدالله السعيد لاعب بيراميدز بصدارة بقائمة الهدافين فى الدورى المصرى بالنسخة الجديدة برصيد ثلاثة أهداف.

وأحرز عبدالله السعيد هدف بيراميدز الثانى فى شباك طنطا اليوم بالشوط الأول ليكون هذا الهدف الثالث له بعد احراز هدفين فى مرمى انبى بالجولة الاولى ليرتقع رصيده إلى 3 أهداف فى النسخة الجديدة للدورى المصرى.

ويقترب عبدالله السعيد من دخول نادى المئة بعد إحرزه هدف اليوم أمام طنطا، ليكون هذا الهدف الـ93 فى مسيرته ويتبقى له 7 أهداف على دخول نادى المئة.

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تقدم فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين نظيفين بعد انتهاء الشوط الأول فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب نادى طنطا، والتى تأتى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

جاء الشوط الأول جيد على المستوى الفنى وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن الأفضلية كانت لبيراميدز طوال أحداث الشوط الأول، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدورى لم تتحقق منذ 56 عاماً.