شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يستضيف الحزم بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر الهلال حينما يستضيف الحزم على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع الرائد لأخذ نصيبه من الفتح الجريح حينما يلتقيان في افتتاح المرحلة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويرغب اتحاد جدة في مواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي حينما يستضيف الحزم. واستعاد الفريق توازنه وقدّم أداءً مميزاً في آخر مباراتين له بعد فوزه على الشباب في المرحلة السابقة، وفوزه على التعاون يوم الثلاثاء الماضي في مواجهةٍ مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وفوزه سيقلص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة مؤقتاً، قبل مواجهة الأخير أمام الاتفاق يوم السبت المقبل.

وفي المقابل يأمل الحزم في مواصلة انتصاراته حيث يدخل المباراة بوضع مشابه لوضع الاتحاد بعد المستويات المميزة التي قدمها في المرحلتين السابقتين.

Advertisements

وكان الحزم قد خسر بسداسية نظيفة أمام ضيفه الاتفاق في المرحلة الثالثة، إلا أنه عاد وانتفض وحقق انتصارين كبيرين على مضيفه النصر 1-صفر، واكتسح ضمك 4-صفر في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز التاسع بفارق نقطتين عن الاتحاد.

مباراة سابقة بين الفتح والرائد

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالأحساء يأمل الفتح في إنقاذ مسيرته هذا الموسم حينما يستضيف نظيره الرائد المنتشي.

وقدّم الفتح أداءً سيئاً للغايه حيث قدّم أسوأ بداية له بخسارته في مبارياته الخمس الماضية أمام الشباب والنصر والفيصلي والأهلي وأخيراً الوحدة ليقبع في المركز الأخير بلا نقاط.

وفي المقابل، يبحث الرائد عن مواصلة انتصاراته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر، حيث يحتل المركز 14 برصيد 4 نقاط، حيث بدأ مشواره بخسارتين أمام اتحاد جدة والهلال وتعادل أمام أبها، وحقق أول انتصاراته في المرحلة السابقة أمام الفيحاء، وتبقى له مباراة مؤجلة أمام غريمه التقليدي التعاون.