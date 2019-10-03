شكرا لقرائتكم حتى في الدوحة.. هنا الهلال.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال هيمنته على مبارياته مع السد القطري في دوري أبطال آسيا، وعاد من مباراته الأخيرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا منتصراً بنتيجة كبيرة قوامها 4 أهداف مقابل هدف، كانت قابلة للزيادة.

وظهر الهلال بشكل رائع، واستطاع قلب تأخره بهدف عكسي سجله هدافه الفرنسي بافيتمبي غوميز، الذي عاد ليهز مرمى الضيوف مرتين، بينما سجل المدافع علي آل بليهي والمخضرم محمد الشلهوب الهدفين الثالث والرابع.