شكرا لقرائتكم عمر هوساوي يعلن اعتزاله اللعب الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اللاعب عمر هوساوي قائد المنتخب السعودي يوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي قبل لقاء المنتخب السنغافوري ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر الجاري.

واختار هوساوي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعلن قراره كاتبا: سوف أنظر دائماً إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية.

وأضاف : في هذا اليوم اكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول مثمناً وشاكراً لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي.

وشارك هوساوي مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018، بالإضافة إلى بطولة كأس آسيا مرتين عامي 2015، 2019 .