بايرن ميونخ يفقد ألابا ويستعيد خدمات بواتينغ

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تحوم الشكوك حول مشاركة ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في مباراة فريقه أمام هوفنهايم المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الألماني (بوندسليغا).
وتعرض ألابا لكدمة في الضلع في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على توتنهام 7 - 2 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.
وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ يوم الخميس إن جاهزية ألابا سيتم فحصها بشكل يومي.
وتأكد غياب لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق ولاعب خط الوسط ليون غوريتسكا اللذان يتعافيان من الإصابة. في الوقت نفسه بات جيروم بواتينغ قادرا على المشاركة في التدريبات حيث كان يشكو من إصابة عضلية في مباراة توتنهام.
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