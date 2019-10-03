شكرا لقرائتكم إدانة المتهم بمحاولة سرقة أوزيل وكولاسيناك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت محكمة بريطانية يوم الخميس رجلاً بعد تورطه في محاولة سرقة مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك ثنائي فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

ومثل المتهم أشلي سميث أمام محكمة "بنارسبروك كراون" واعترف بمحاولة سرقة ساعتي أوزيل وكولاسيناك يوم 25 يوليو الماضي، وقرر القاضي مد أجل الحكم حَتى الأول من نوفمبر المقبل، كما تمت إدانة الرجل الآخر جوردان نورثوفر في نفس الواقعة على أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.

وتعرض أوزيل لمحاولة سرقة في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن في يوليو الماضي من قبل عصابة تستقل دراجات بخارية، وبدا مسعود محاصرا من قبل العصابة، في سيارته رفقة زميله البوسني كولاسيناك، الذي خرج من السيارة ليواجه العصابة بشجاعة.

وتمكن أوزيل من الفرار إلى أحد المطاعم القريبة من موقع الحادث، إذ قال شهود إن اللاعب (30 عاماً) بدا في غاية الرعب.