شكرا لقرائتكم سواريز يقلب الطاولة على إنتر.. وصلاح ينقذ ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد النجم الأوروغواياني لويس سواريز فريقه برشلونة الإسباني، لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه إنتر الإيطالي، إلى فوز مثير 2 - 1 يوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت فوز بوروسيا دورتموند الألماني 2 - صفر على مضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتصدر دورتموند الترتيب برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه برشلونة، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي إنتر في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتذيل سلافيا براغ الترتيب بنفس الرصيد.

وعلى ملعب (كامب نو) معقل الفرليق الكاتالوني، تقدم إنتر بهدف مبكر حمل توقيع لوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرتدي سواريز ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدفين للفريق الإسباني في الدقيقتين 58 و84.

وشهدت المباراة مشاركة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خاض المباراة بأكملها وصنع الهدف الثاني لسواريز، ليثبت تعافيه تماما من الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

وفي العاصمة التشيكية براغ، تقمص النجم المغربي أشرف حكيمي دور البطولة في المباراة، حيث أحرز هدفي دورتموند في الدقيقتين 35 و89، ليقود الفريق الألماني لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة، عقب تعادله سلبيا مع برشلونة في الجولة الأولى.

وحقق فريقا ليون الفرنسي وزينيت الروسي انتصارهما الأول في المجموعة السابعة . واقتنص ليون فوزا ثمينا 2 - صفر من مضيفه لايبزغ الألماني، فيما حقق زينيت فوزا كبيرا 3 - 1 على ضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

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وتصدر زينيت ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه ليون، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما تراجع لايبزغ للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبقي بنفيكا، الفائز باللقب عامي 1961 و1962 في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في أول مباراتين بالمجموعة.

وعلى ملعب (ريد بول) بألمانيا، افتتح ممفيس ديباي التسجيل لليون في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله مارتن تيرييه الهدف الثاني في الدقيقة 65. وفي روسيا، تقدم أرتيم دزوبا لمصلحة زينيت في الدقيقة 22، فيما أحرز روبن دياز لاعب بنفيكا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70، ثم سجل سردار أزمون الهدف الثالث للفريق الروسي في الدقيقة 78، وسجل راؤول دي توماس هدف الفريق البرتغالي الوحيد في الدقيقة 85.

أنقذ النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي من انتفاضة ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، ليقود الفريق الأحمر لانتزاع فوز مثير 4 - 3 على منافسه يوم الأربعاء في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة، التي شهدت تعادل نابولي الإيطالي بدون أهداف مع مضيفه جينك البلجيكي.

وتصدر نابولي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على ليفربول، صاحب المركز الثاني، الذي تفوق بفارق المواجهات المباشرة على ريد بول، الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما ظل جينك في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ومنحت تسديدة رائعة من ويليان قبل النهاية تشيلسي، صاحب المستوى المتواضع منذ بداية الموسم، الفوز 2-1 على ليل ضمن المجموعة الثامنة.

وسدد البرازيلي ويليان مباشرة في الشباك قبل 12 على نهاية اللقاء عقب تسجيل تامي ابراهام هدف التقدم للضيوف الذي عادله فيكتور أوسيمن لفريق ليل في الشوط الأول.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط خلف فالنسيا صاحب المركز الثاني الذي فاز على الفريق الانجليزي في الجولة الأولى، علما بأن أياكس المتصدر فاز على فالنسيا 3-0 يوم الأربعاء.