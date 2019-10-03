المنافسة تشتعل.. ترتيب المجموعة الخامسة في أبطال أوروبا بعد فوز ليفربول وتعادل نابولي

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

وانقذ صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي عقب إحرازه هدفين في فوز الريد بنتيجة 4-3، ليخطف الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط له في دور المجموعات.

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وعلى الجانب الأخر، تعادل نابولي مع جينك البلجيكي، على ملعب الأخير، سلبيا بدون أهداف.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ3 نقاط، محتلا المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر، والذي يمتلك 4 نقاط، ثم سالزبورج ثالثا ببـ3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.

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