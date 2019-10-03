ليلة تألق صلاح أمام سالزبورج: هدفان ورقم قياسي.. وهكذا احتفت الصحف العالمية بالفرعون المصري

كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول الإنجليزي، فوزا صعبا على ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

وانقذ صلاح فريقه ليفربول من السقوط في فخ التعادل أمام ريد بول سالزبورج النمساوي عقب إحرازه هدفين في فوز الريد بنتيجة 4-3، ليخطف الفريق الإنجليزي أول 3 نقاط له في دور المجموعات.

صلاح سجل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ريد سالزبورج إثر ارتداد الكرة من حارس مرمى الفريق النمساوي.

ثم أضاف الفرعون رابع أهداف فريق ليفربول في الدقيقة 69 من زمن تلك المواجهة.

وتلاعب محمد صلاح في الشوط الأول بمدافعي سالزبورج بمهارة كبيرة قبل أن يخرج مدافع الفريق النمساوي الكرة من أمام النجم المصري.

وظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال أحداث اللقاء، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 91 وحل بدلا منه نابي كيتا العائد من الإصابة.

رقم قياسي

وأصبح الدولي المصري صاحب الـ27 عامًا يمتلك بذلك 20 هدفًا طوال تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ3 نقاط، محتلا المركز الثاني في المجموعة الخامسة، خلف نابولي المتصدر، والذي يمتلك 4 نقاط، ثم سالزبورج ثالثا ببـ3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة.

الصحف العالمية تشيد بالفرعون المصري

وفي سياق متصل، أشادت الصحافة الإنجليزية بتألق محمد صلاح.

وكتبت صحيفة "ميرور سبورت"، "لن ترقص لوحدك أبداً.. محمد صلاح ومانى وروبرتسون يساعدون ليفربول على إنقاذه من فخ سالزبورج"

وعنونت صحيفة "ستار سبورت"، "لحظات محمد السحرية.. صلاح الحاسم ينقذ ليفربول بعد تقدم الريدز بثلاثية وعودة سالزبورج".

في حين قالت صحيفة "ديلى اكسبريس" إن محمد صلاح عاش ليلة رائعة بعدما سجل "هدفين" فى شباك سالزبورج.

ملخص لمسات صلاح:

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