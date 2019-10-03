ميسي يؤكد عدم وجود أي خلاف في برشلونة









اسماء السيد - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدم وجود أي خلاف بين لاعبي فريقه برشلونة الإسباني، أو بين اللاعبين والإدارة، وذلك في أعقاب الفوز الصعب على ضيفه إنتر الإيطالي في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وخاض ميسي الأربعاء على ملعب كامب نو، أول مباراة كاملة له هذا الموسم بعد عودته التدريجية الى التشكيلة بعد إصابة تعرض لها مع انطلاق التحضيرات للموسم. وساهم الأرجنتيني في قيادة فريقه الى الفوز 2-1 على ضيفه الإيطالي ضمن منافسات المجموعة السادسة، لاسيما بتمريرة حاسمة سجل منها الأوروغوياني لويس سواريز هدفه الثاني.

وأنهى إنتر الشوط الأول متقدما 1-صفر، وبدا متجها الى زيادة معاناة برشلونة على صعيد النتائج المتفاوتة في بداية الموسم محليا وقاريا.

وشدد ميسي في تصريحات بعد المباراة على عدم وجود خلاف بينه وبين الوافد الجديد الى الفريق، المهاجم أنطوان غريزمان، ردا على تقارير صحافية بهذا الشأن في الآونة الأخيرة، وتصريحات للمهاجم الدولي الفرنسي ألمح فيها الى أن نسج علاقة جيدة مع ميسي "صعب".

وشدد ميسي على أنه "بطبيعة الحال، لا مشكلة بيننا"، مضيفا "ثمة علاقة طيبة مع الجميع، غرفة الملابس موحدة. كنا نحتاج الى هذا الفوز وآمل في أن نتمكن من إطلاق الموسم والمواصلة بهذه الطريقة".

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وبنتيجة الفوز، رفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي رصيده من النقاط في المجموعة السادسة الى أربع، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الألماني الفائز 2-صفر على سلافيا براغ التشيكي.

وكان لقاء برشلونة ودورتموند في الجولة الأولى انتهى بتعادل سلبي.

وفي الليغا، حقق برشلونة أربعة انتصارات وتعادلين وخسارة حتى الآن، ويستعد لاستضافة إشبيلية الأحد في مباراة مرتقبة ضمن المرحلة الثامنة، علما بأنه فاز في السابعة على مضيفه خيتافي 2-صفر.

وأثارت النتائج المتفاوتة في بداية الموسم الحالي لبرشلونة بطل الموسمين الماضيين، انتقادات في وسائل الإعلام الإسبانية. في المقابل، ألمح المدافع جيرار بيكيه في تصريحات سابقة، الى أن هذه الانتقادات يقف خلفها عدد من المسؤولين في النادي الكاتالوني، ما أعطى انطباعا بوجود خلاف بين مجلس الإدارة واللاعبين.

لكن ميسي سعى في تصريحاته بالأمس الى إبعاد أي شكوك بوجود تباينات في كامب نو، بتأكيده "نحن على ما يرام. أهم ما يجب أن نتحدث عنه هو الفوز اليوم (الأربعاء ضد إنتر) وضد خيتافي".

وتابع الأرجنتيني الذي يأمل في قيادة برشلونة الى إحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ تتويجه الأخير عام 2015 "الآن تتبقى لنا مباراة إشبيلية لننهي بشكل جيد قبل فترة التوقف الدولية (...) نريد أن ننهيها بشكل جيد وندخل فترة التوقف الدولية بشكل قوي".