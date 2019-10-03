اخبار الرياضه

برونزية بعد احتجاج لنوفيتشكي في رمي المطرقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - قبلت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الاحتجاج الذي تقدم به الوفد البولندي في ما يتعلق بمسابقة رمي المطرقة، ومنحت ميدالية برونزية الى البولندي فويتشيك نوفيتشكي ضمن بطولة العالم في الدوحة.

ولم يخسر أي من أصحاب المركز الثلاثة الاولى ميداليته، اذ احتفظ البولندي بافل فايدك بالذهبية والفرنسي كونتان بيغو بالفضية والمجري بنس هالاش بالبرونزية.

وتقدم الفريق البولندي بالاحتجاج على اعتبار أن محاولة هالاش الذي رمى المطرقة على مسافة 78,18 م لم تكن قانونية بعدما لمس بقدمه الجزء الخارجي من المنطقة المخصصة للرمي.

لكن القضاة قرروا منح البرونزية للبولندي الذي سجل 77,69 م وحل رابعا في المسابقة التي أقيمت الأربعاء، من دون تخسير المجري "لأن محاولته الأولى أثّرت على مقاربته لما تبقى من المسابقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برونزية بعد احتجاج لنوفيتشكي في رمي المطرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا