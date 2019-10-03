برونزية بعد احتجاج لنوفيتشكي في رمي المطرقة

اسماء السيد - قبلت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الاحتجاج الذي تقدم به الوفد البولندي في ما يتعلق بمسابقة رمي المطرقة، ومنحت ميدالية برونزية الى البولندي فويتشيك نوفيتشكي ضمن بطولة العالم في الدوحة.
ولم يخسر أي من أصحاب المركز الثلاثة الاولى ميداليته، اذ احتفظ البولندي بافل فايدك بالذهبية والفرنسي كونتان بيغو بالفضية والمجري بنس هالاش بالبرونزية.
وتقدم الفريق البولندي بالاحتجاج على اعتبار أن محاولة هالاش الذي رمى المطرقة على مسافة 78,18 م لم تكن قانونية بعدما لمس بقدمه الجزء الخارجي من المنطقة المخصصة للرمي.
لكن القضاة قرروا منح البرونزية للبولندي الذي سجل 77,69 م وحل رابعا في المسابقة التي أقيمت الأربعاء، من دون تخسير المجري "لأن محاولته الأولى أثّرت على مقاربته لما تبقى من المسابقة".
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