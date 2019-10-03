شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى يحتفل بعيد ميلاده الـ44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ44، حيث ولد يوم 3 أكتوبر عام 1974.

بدأ أسامة عبد الكريم مشواره مع كرة القدم، كحارس مرمى بصفوف الناشئين بنادى الزمالك وتدرج بين فرق القطاع، ثم إنضم للفريق الأول بنادي الترسانة، وبعد الإعتزال أصبح واحدًا من أبرز مدربي حراس المرمى فى مصر فى الوقت الحالى، ويتوقع له الكثيرون أن يتولى مسئولية تدريب حراس مرمى المنتخب الأول خلال السنوات القادمة، نظرا بقدراته التدريبية العالية.

بدأ عبد الكريم مسيرته التدريبية كمدرب فى قطاع الناشئين بالزمالك ثم مدربا لحراس الفريق الأول بالترسانة مع فاروق جعفر ثم أهلى طرابلس الليبي مع الألمانى بوكير ثم طلائع الجيش مع فاروق جعفر ثم الاتحاد السكندرى مع الإسبانى ماكيدا ثم منتخب الناشئين مواليد 98 مع جمال محمد على، ثم مدير فني حراس مرمى الشباب والناشئين بالزمالك، مع أحمد حسام ميدو وأشرف قاسم ثم مدربا لحراس الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى مع شوقي غريب وأخيرا يشغل منصب مدرب حراس المرمى للمنتخب الأوليمبى مع شوقى غريب.