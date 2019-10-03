شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز أوراق براءته فى أزمة مباراة بطل السنغال قبل قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو نادى الزمالك، كافة الأوراق الخاصة بمباراة الأزمة أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر اقامتها يوم الأحد الماضى، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وبدأ مسئولو القلعة البيضاء فى ترتيب أوراقهم وتجهيز كافة المستندات التى تثبت براءتهم فى أزمة مواجهة بطل السنغال، تحسبًا لصدور قرار مفاجئ من الاتحاد الأفريقى "الكاف"، يقضى بمعاقبة الفارس الأبيض، أو يصبح القرار فى صالح الفريق السنغالى.

كانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت قد شهدت أزمة بسبب تغيير مكان الملعب من بترسبورت إلى برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبوت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى يدرس الأمر من كل جوانبه على أن يصدر قراراه يوم الثلاثاء المقبل.