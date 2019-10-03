فيديو.. إبراهيم حسن يتقدم لبيراميدز فى شباك طنطا بعد دقيقتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز إبراهيم حسن مهاجم بيراميدز هدف التقدم لفريقه فى مرمى طنطا بعد مرور دقيقتين فقط، بعدما تلقى تمريرية بينيه متقنة ليسدد كرة قوية على يسار إسلام طارق حارس طنطا.

تقام المباراة على ستاد طنطا الرياضى فى المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق بيراميدز ريمونتادا تاريخية على الاراضى الجزائرية فى بطولة الكونفدرالية ، فيما حقق طنطا انطلاقة مميزة بالدوري لم تتحقق منذ 56 عاماً.

حيث استطاع فريق طنطا "ابناء السيد البدوي" تحقيق أول فوز له فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف، ويستعيد أبناء السيد البدوى بهذا الفوز ذاكرة الانتصارات فى الجولة الأولى بعد غياب 56 عاما منذ انتصاره على دمياط 0/1، فى الجولة الأولى للدورى الممتاز من موسم 1963/1962، وحقق بيراميدز ايضاً انطلاقة مميزة بالدوري بعدما فاز على انبى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الاولى للمسابقة ليخطف صدارة الدورى.