شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كابتن المنتخب أمام بتسوانا بعد غياب صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى عن ودية منتخب مصر أمام بتسوانا المقرر إقامتها يوم 14 أكتوبر الجارى فى القاهرة. وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى، قرر منح محمد صلاح شارة القيادة خلال معسكر أكتوبر الحالى، قبل أن يعلن غياب اللاعب. Advertisements ولمعرفة ترتيب "كباتن" المنتخب فى غياب صلاح اضغط هنا

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