شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يستعد المنتخب الأولمبى لمجموعة الموت بأمم أفريقيا تحت 23 سنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء أمس حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يصعد مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

ويشارك فى البطولة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، الذى أعلن التحدى عقب إعلان نتيجة القرعة، مؤكدا قوة جميع المنتخبات المتأهلة، وفى نفس الوقت جاهزية الفراعنة لمواجهة أى فريق.

س: ما المنتخبات التى أوقعها القرعة فى مجموعة مصر؟

ج: أوقعت القرعة المنتخب الأولمبى المصرى فى مجموعة الموت مع الكاميرون وغانا ومالى.

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س: ما برنامج المنتخب قبل انطلاق البطولة؟

ج: وضع شوقى غريب برنامجا قويا استعدادا للبطولة، ويسير بخطى ثابتى حتى الآن، وسيدخل المنتخب معسكرا مغلقا فى أكتوبر الجارى يتخلله مباراتين وديتين بالقاهرة ونفس الأمر فى نوفمبر المقبل قبل إنطلاق البطولة.

س: هل يضم شوقى غريب جميع لاعبيه للمعسكرات المقبلة؟

ج: يتمسك شوقى غريب بتواجد القوة الضاربة فى المعسكرين المقبلين للمنتخب الأولمبى مثل رمضان صبحى ومصطفى محمد وصلاح محسن وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، حتى يحقق الإستفادة القصوى من المعسكرين والمباريات الودية استعدادا للبطولة التى يسعى الجميع لأن تعوض الجماهير المصرية عن إخفاق منتخب الكبار فى أمم افريقيا 2019.

س: هل حدث تنسيق بين شوقى غريب وحسام البدرى؟

ج: دارت نقاشات ومشاورات بين شوقى غريب وحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأول خلال الساعات الماضية، وهناك تنسيق كامل بين الطرفين بشأن إختيارات اللاعبين وتم الاتفاق على أن تكون الأولوية للمنتخب الأولمبى فى المرحلة المقبلة وهو ما سيظهر بعد إعلان قائمة المنتخب الأول للمعسكر المقبل وودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.