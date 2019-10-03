شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: جاهزون لمباراة الأهلى ولدينا لاعبين خبرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى، بدءوا اليوم تدريبهم قبل الأخير تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبد العاطى، وذلك استعدادًا للقاء النادى الأهلى فى الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم، ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدورى الممتاز موسم 2019/2020، وانطلق التدريب بالإحماءات والجرى حول ملعب نادى أسوان بمنطقة أطلس، واعتمد عبد العاطى على تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج منطقة الجزاء وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الملعب وتنفيذ التعليمات خاصة الضغط على المنافس فى ظل التألق الملحوظ لفريق الأهلى وعودة أدائه بالأمس وفوزه على الإنتاج الحربى برباعية. تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (1)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (2)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (3)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (4)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (5)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (6)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (7)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (8)



تدريبات فريق أسوان استعداداً للأهلى (9)

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