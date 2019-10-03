شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب إبراهيم أبو اليزيد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى عن مباراة وادى دجلة المحدد لها السبت المقبل، وذلك بعد أن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية، والتى تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام المصرى بمسابقة الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافى من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.

ويختتم، غداً الجمعة، فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام.

Advertisements

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.