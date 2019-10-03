شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ضربات الجزاء.. وتجهيز محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فقرة خاصة فى مران الفريق الصباحى اليوم الخميس للتدريب على ضربات الجزاء، شارك فيها جميع اللاعبين. فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات خفيفة بالكرة لمحمد هانى الظهير الأيمن للفريق على هامش المران. وشارك محمد هانى فى الفقرة البدنية مع زملائه قبل أن يستكمل المران بخوض تدريبات خفيفة بالكرة فى إطار البرنامج الاستشفائى الخاص باللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى أمس. Advertisements وكان محمد هانى قد غادر مباراة الإنتاج الحربى أمس وحل بدلا منه أحمد فتحى فى الشوط الثانى. ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت علي ملعب الأخير فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز. ويطير الأهلى إلى أسوان فى الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت فى أسوان استعدادا لمواجهة السبت.

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