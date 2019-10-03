شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يفاضل بين أوناجم وبوطيب للظهور أساسيًا أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى المغربى محمد أوناجم وخالد بوطيب، للظهور أساسيًا خلال مواجهة مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعيش ميتشو حالة من الحيرة فى الاعتماد على أوناجم أم بوطيب للمشاركة أمام المقاصة، فى مركز صانع اللعب، خاصة أن بوطيب أجاد اللعب فى هذا المركز خلال مشاركته أمام الاتحاد السكندرى فى اولى مباريات الدورى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-

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عواد فى حراسة المرمى.

فى الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغنى أو محمود حمدى الونش، وحمدى النقاز وعبد الله جمعة.

فى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، أمامهم أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرزاق شيكابالا، وخالد بوطيب أو محمد أوناجم.

فى الهجوم مصطفى محمد.