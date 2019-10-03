سوبر كورة ينفرد ببنود عقد حسام البدرى مع اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى رسميا، على عقود تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى مونديال 2022. وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مع حسام البدرى خلفا للمكسيكى خافيير أحيرى بعد الخروج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر. وجاء تشكيل جهاز حسام البدرى كالتالى: محمد بركات مديرا للمنتخب، أحمد أيوب مدربا عاما، طارق مصطفى مدربا عاما، وسيد معوض مدرب مساعد، أيمن طاهر مدرب حراس مرمى، أنيس الشعلالى مدرب أحمال. لمعرفة أبرز بنود عقد حسام البدرى مع اتحاد الكرة اضغط هنا Advertisements

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