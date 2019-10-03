شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أحمد فتحى يحتج على نغمة "عواجيز" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتج أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى على النغمة التى يرددها البعض بخصوص وجود بعض اللاعبين كبار السن فى صفوف الفريق الأحمر، طالما أن اللاعب يجتهد فى التدريبات وقادرا على العطاء داخل الملعب.

وكشف الجوكر فى تصريحات لبعض المقربين عن غضبه من تلك النغمة قائلا "ربنا يريحنا من نغمة العواجيز دى"، رافضا وصفه بالـ"عجوز" طالما بإمكانه اللعب على مدار الـ90 دقيقة بنفس المستوى، ويؤدى الواجبات المكلف بها على أكمل وجه.

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وقاد أحمد فتحى الأهلى للفوز فى أول مباراتين فى مسابقة الدورى المصرى، كما تأهل الفريق لدور الـ16 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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