شكرا لقرائتكم خبر عن حسن صقر وحسن حمدى ودرويش يشهدون وضع حجر أساس مقر اتحاد اليد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد كرة اليد حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بحضور عدد من كبار الشخصيات على رأسهم حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى وكمال درويش رئيس الزمالك الأسبق وحسن حمدى رئيس الأهلى السابق وكرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، وأسرة اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة، فضلا عن خالد حمودة رئيس اتحاد اليد السابق.

بينما يقام، بعد قليل، مؤتمر توقيع وثيقة استضافة مصر لكأس العالم 2021 لكرة اليد فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، عقب وضع حجر الأساس مباشرة.

ومن جانبه أكد حسن مصطفى أن مصر على الطريق الصحيح فى تطوير الرياضة، موجها الشكر لمجلس اليد الحالى فى ظل الإنجازات التى تحققت مؤخرا، مؤكدا أن تنظيم كأس العالم يعتبر تحدى قوى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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ووجه اتحاد اليد الدعوة رسميا لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لليد ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من القيادات الرياضية وكبار الشخصيات لحضور التوقيع، عقب حضور وضع حجز الأساس لمقر الاتحاد المصرى الجديد لكرة اليد ولملعب 6 أكتوبر أحد الملاعب التي ستستضيف بطولة العالم لكرة المقرر اقامتها في مصر 2021.

ويعد مقر اتحاد كرة اليد الجديد بالسادس من أكتوبر صرحا كبيرا يحتوى على ملعب يتسع لـ4500 مشجع استعدادا لاستقبال بطولة العالم للكبار 2021، كما يحتوى المقر على مكان مخصص لإقامة لاعبى المنتخب ومكتب فرعى للاتحاد الدورى ومقر للإكاديمية الأفريقية.

يذكر أن مقر الاتحاد الجديد تم وضع حجر أساسه عام 2016 فى حضور المجلس السابق برئاسة خالد حمودة بمدينة الشروق قبل أن يتم نقله إلى مدينة السادس من أكتوبر.







