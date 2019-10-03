التشكيل المثالي بالأبطال.. حضور صلاح.. سيطرة ألمانية وغياب إسباني إيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تشكيل الأسبوع بعد نهاية الجولة الثانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الأبرز في التشكيل كان ظهور النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والذي سجل هدفين في شباك سالزبورج النمساوي في مباراة انتهت نتيجتها (4-3) لصالح الريدز.

في المقابل تواجد لاعب آخر من ليفربول وهو البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز.

التشكيل شهد سيطرة من جانب الأندية الألمانية حيث يقود رومان بوركي حارس مرمى بوروسيا دورتموند التشكيل بجانب زميله الدولي المغربي أشرف حكيمي.

واستطاع حكيمي أن يقود فريقه للفوز على سلافيا براج التشيكي بهدفين دون رد ليحقق دورتموند فوزه الأول بالمجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام برشلونة.

كما تواجد ثنائي بايرن ميونيخ جنابري وروبرت ليفاندوفيسكي في التشكيل حيث سجل الأول أربعة أهداف "سوبر هاتريك" بينما أحرز ليفا هدفين في مباراة توتنهام والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بنتيجة (7-2).

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ولم يشهد التشكيل ظهور أي لاعب من جانب أندية أسبانيا وتحديدًا برشلونة وريال مدريد وهذا ما سار أيضًا مع الأندية الإيطالية والذي يأتي من أبرزهم يوفنتوس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي (بوروسيا دورتموند).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) - جون لوكومي (جينك) - توماس مونييه (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) - إيمانويل بونافنتور دينيس (كلوب بروج) - فان دين بيك (آياكس) - جنابري (بايرن ميونيخ).

خط الهجوم: فيرمينو (ليفربول) - ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) - تي مينامينو (سالزبورج).