قائمة الأهلي لأسوان.. استمرار غياب صالح جمعة.. وعودة ديانج والشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على اصطحاب 23 لاعبًا للسفر إلى أسوان من أجل ملاقاة الفريق الجنوبي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري.

وأفاد مراسل الأهلي بـ"الخليج 365"، أن فايلر قرر ضم المالي أليو ديانج بجانب عودة أحمد الشيخ حيث لم يتواجد الثنائي في قائمة مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتي لصالح المارد الأحمر بالفوز (4-0).

الأبرز كان قرار فايلر بمواصلة استبعاد صالح جمعة والذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع المدير الفني السويسري حتى الآن، كما سيغيب حارس المرمى علي لطفي عن القائمة.

ومن المقرر أن يغادر 23 لاعبًا إلى أسوان، وهم:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور - أليو ديانج.

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو - أحمد الشيخ.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزين في بداية مشواره بالدوري على حساب سموحة بهدف دون رد ثم الإنتاج الحربي (4-0).