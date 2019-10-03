الزمالك يتلقى خطابا لحضور قرعة دوري أبطال إفريقيا

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن تلقي النادي خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحضور قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم ٩ أكتوبر الجاري.
وكشف مصدر بالنادي الابيض عن وصول خطاب رسمي للزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لاخطار مسؤولي النادي بموعد القرعة وحضورها.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتم فيه حسم أزمة مباراة اياب دور ال٣٢ لدوري ابطال افريقيا بين الزمالك وجينيراسيون فوت.
وكان تالا فال مدير إدارة الإعلام في نادي جينيراسيون فوت السنغالية اكد أن فريقه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات من دوري الأبطال، مشددا على أنهم ينتظرون قرارا نهائيا بإعلانهم متأهلين لذلك الدور على حساب الزمالك.
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