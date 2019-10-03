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تعرف على راتب حسام البدري الشهري في منتخب مصر

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قرر مسؤولو اتحاد الكرة، منح حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، راتباً شهرياً بقيمة 700 ألف جنيه.

واتفق مسؤولو الجبلاية مع البدري على أن يكون الراتب شامل الضرائب، بحيث يصبح المبلغ 550 ألف

جنيه بعد خصم الضرائب المقررة بنسبة 22%.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، قد قرر استبعاد محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، رسميًا من

معسكر الفريق القومي في أكتوبر الجاري.

 فضل حسام البدري إعفاء اللاعب من المشاركة خوفًا من الإجهاد بسبب مشاركته في عدد مباريات متلاحقة مع الفترة الأخيرة.

 يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، لمواجهة نظيره بتسوانا في المباراة الودية، المقرر لها يوم 14 أكتوبر الجاري.

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