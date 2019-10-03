هاري كين يدرس الرحيل عن توتنهام بعد سباعية بايرن ميونخ

يدرس هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التقدم بطلب إلى إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن كين يدرس الرحيل، نتيجة لتردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وهوينتظر إجراء الإدارة لبعض التغييرات وإن لم تحدث فإن رحيله سيكون الخيار الأقرب.
وكان كين ارتبط اسمه باللإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني في أكثر من مناسية، لرغبة الفريق الملكي في تدعيمهجومه، إلا أن تمسك توتنهام به حال دون نجاح أي مفاوضات لضمه.
وأشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة توتنهام، حددت 250 مليون جنيه إسترليني من أجل الإستغناء عن هاري كين.
ويعيش توتنهام حالة من إهتزاز المستوى، صاحبها هزيمة قاسية يوم الثلاثاء الماضي من بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال اوروبا بنتيجة 7-2.
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